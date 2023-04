Montenegro vai a Belém na terça-feira

Luís Montenegro vai ser recebido, na próxima terça-feira, por Marcelo Rebelo de Sousa, cumprindo uma promessa feita em fevereiro quando, na Feira do Queijo de Celorico da Beira, o presidente convidou-o a ir a Belém na semana em que está em Lisboa para o roteiro do "Sentir Portugal", disse fonte do PSD ao JN. A reunião surge quando Marcelo já voltou a desafiar a Oposição a mostrar que pode ser uma alternativa.

A audiência do presidente do PSD acontece depois de Marcelo ter deixado novos avisos à Oposição, considerando ser "muito importante" mostrar "que é alternativa". Para o presidente da República, o "grande desafio da Oposição é o de transformar aquilo que é o somatório dos números" numa "alternativa política", de modo a que seja "uma realidade suficientemente forte para os portugueses dizerem: no futuro temos esta alternativa".

Marcelo recusou dissolver o Parlamento, quando confrontado com os mais recentes casos que envolvem o Governo, nomeadamente a polémica com a TAP, que será tema de conversa entre o líder do PSD e o chefe de Estado.

PUB

"Vamos comer um pastelinho de Belém"

Segundo destacou fonte do PSD ao JN, a audiência resultou da conversa que ambos tiveram na Feira do Queijo de Celorico da Beira, no dia 10 de fevereiro.

Na altura, o presidente quis saber qual era "o próximo destino" do roteiro "Sentir Portugal" levado a cabo por Montenegro. "Agora, vou fazer o périplo das comunidades. Vou a França, à Bélgica e ao Luxemburgo. E, depois, em abril, vai ser Lisboa", disse, na altura, Montenegro.

"Se passar ali perto de Belém, dá para passearmos ali de um lado para o outro", começou por sugerir Marcelo. "Vamos comer um pastel de Belém", respondeu Montenegro, com o presidente da República a confirmar que iriam então "comer um pastelinho de Belém".

"O senhor presidente vai-me ajudar a sentir Portugal", atirou, já no final do encontro, Luís Montenegro.