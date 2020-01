Montenegro vai para o terreno cativar indecisos, Rio sem pressa

Nuno Miguel Ropio Hoje às 09:42 Facebook

Luís Montenegro não aproveitou o domingo para a ressaca dos resultados nas eleições diretas do PSD e avançou para o terreno a tentar convencer os abstencionistas.

Mostrando que arrancou com a campanha da segunda volta, foi para esses nove mil militantes indecisos que o ex-líder parlamentar laranja fez um apelo. Do outro lado da barricada, Rui Rio apostou no descanso e só esta segunda-feira volta à estrada. Quem o apoia vislumbra uma vitória no próximo sábado. Já Pinto Luz começou a cumprir o que tinha prometido: manteve o silêncio e não vai apoiar nenhum candidato.