Montenegro vê em Rui Moreira um símbolo de "uma nova abertura do PSD à sociedade"

Hermana Cruz Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Montenegro diz que o independente Rui Moreira pode "simbolizar uma nova abertura do PSD à sociedade". O candidato à sucessão de Rui Rio reuniu-se, esta quarta-feira, com o autarca portuense, que agradeceu as palavras amigas que sempre recebeu de Montenegro quando foi alvo de "ataques de caráter".

As "pazes" vão ficar completamente feitas entre o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o PSD, caso Luís Montenegro vença as diretas deste sábado pela liderança do partido.

Depois de um clima quase de "guerrilha" entre o autarca independente e o ainda líder social-democrata, Rui Rio, o candidato Luís Montenegro esteve no Porto a enterrar o machado de guerra.

"Quero dar um sinal de que não nos fechamos no PSD, que estamos abertos ao diálogo e que podemos contar com Rui Moreira que, apesar de ser independente, pode dar um contributo importante ao PSD", declarou Luís Montenegro, no final de um encontro que decorreu na Câmara do Porto e em que foram abordados também temas como o processo de descentralização, que tem estado a opor o presidente da Câmara do Porto ao Governo.

O candidato à liderança do PSD garantiu que tem "falado" igualmente com autarcas do partido, como o lisboeta Carlos Moedas, mas assumiu que encara Rui Moreira de forma diferente. "O presidente da Câmara do Porto tem uma característica diferente. É independente. Pode simbolizar uma nova abertura do PSD à sociedade e à forma como tentamos interagir", justificou Luís Montenegro.

O apaziguamento foi confirmado, imediatamente a seguir por Rui Moreira, que sublinhou a forma como tem "corrido bem" o acordo de governação que celebrou com o PSD, na sequência das autárquicas de 2021. Acresce, lembrou o presidente da Câmara do Porto, "o PSD é um grande partido e tem uma fortíssima relação à cidade". "Esta é a cidade de Francisco Sá Carneiro", acrescentou Rui Moreira.

Acresce a relação de amizade entre Rui Moreira e aquele que pode vir a ser, este sábado, o novo líder do PSD, destacou ainda o autarca. Uma relação de amizade que se reforçou durante as quezílias com Rui Rio, na campanha das autárquicas. "Quando me foram feitos ataques de caráter, teve sempre uma palavra amiga", destacou o presidente da Câmara do Porto.