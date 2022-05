Montenegro vence em todas as distritais, mas houve empate em nove secções

O apuramento de resultados das diretas do PSD dita que Luís Montenegro conseguiu a maioria dos votos em todas as distritais do PSD, mas houve nove secções onde os candidatos ficaram empatados. O ex-líder parlamentar consegue 72,5% dos votos a nível nacional, quando apenas falta apurar o resultado de uma secção de voto, em Londres, onde houve um protesto.

De acordo com o site do PSD, o novo líder eleito do PSD conseguiu o apoio maioritário de todas as distritais, tendo conseguido 19 225 votos, contra 7304 do seu adversário nestas diretas, Jorge Moreira da Silva, quando estão contados 26 964 votos.

Foi na Madeira, onde conseguiu garantir o apoio do atual e do ex-presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e Alberto João Jardim, que Montenegro teve um resultado mais expressivo (87,71% dos votos) e no Algarve (distrital de Faro) onde esteve mais próximo do seu adversário (ganhou por 58,53% dos votos).

Quando ainda falta apurar a secção de Londres, por ter sido apresentado um protesto ao Conselho de Jurisdição Nacional, há ainda algumas curiosidades: houve nove secções de voto onde as candidaturas empataram.

Na Europa, secções do Luxemburgo e Espanha, os candidatos tiveram cada um 3 e 2 votos, respetivamente. Em Viana do Castelo empataram a 90 votos cada, em Setúbal 73 cada, em Oliveira de Azeméis 64 votos cada, em Lagoa 16 votos cada, Olhão 15 votos cada. Salvaterra de Magos (3 votos cada) e Alcanena (um voto para cada) foram outras duas secções houve onde empate.

O Congresso do PSD onde Montenegro será empossado líder, e irá suceder a Rui Rio, será de 1 a 3 de julho no Porto.