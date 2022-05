Montenegro vence diretas do PSD

Hermana Cruz e Rita Neves Costa Hoje às 20:55, atualizado às 21:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Montenegro saiu vitorioso nas eleições diretas deste sábado, com 73% dos votos. A vitória arrancou na Madeira e, aos poucos, chegou ao resto do país. No Porto, maior distrital do PSD, teve 72,83% contra 27,17% de Moreira da Silva. Bateu o recorde em termos percentuais em diretas disputadas.

O presidente do Conselho de Jurisdição do PSD, Paulo Colaço, disse em declarações aos jornalistas, perto das 22 horas, que a abstenção nas eleições diretas do PSD era de 35%. "Uma das mais elevadas" e prevê-se que vá aumentar ao longo da noite, reconheceu. Luís Montenegro reúne 73% dos votos (17145) contra os 27% de Jorge Moreira da Silva (6281).

A Madeira deu a primeira vitória a Montenegro. Com as 11 secções da Madeira já encerradas, Luís Montenegro conquistou 87,7% dos votos contra 12,29% de Jorge Moreira da Silva. No arquipélago onde conta com o apoio de Miguel Albuquerque (seu mandatário nacional) e Alberto João Jardim, o ex-líder parlamentar conseguiu o pleno nas 11 secções de voto.

Mas foi o Porto que lhe fez cantar vitória, ao ganhar com 72,83% a maior distrital do país contra 27,17% dos votos. No distrito onde nasceu, Montenegro sentiu que poderá bater o recorde de resultado percentual conquistado em diretas disputadas, que pertencia a Pedro Passos Coelho com 61%.

No distrito de Viana do Castelo, Montenegro teve 74,50% contra 25,50% de Jorge Moreira da Silva.

Em Vila Real, Montenegro conquistou 80,02% dos votos contra 19,98% obtidos por Jorge Moreira da Silva.

Em Évora, Montenegro ganhou com 75,93% e Jorge Moreira da Silva teve 24,07%.

PUB

Já em Setúbal, o ex-líder parlamentar conquistou 65,65% dos votos contra 34,35% de Moreira da Silva.

Em Lisboa (Área Metropolitana), Montenegro teve 69,57% e Moreira da Silva 30,43%. E na zona Oriental teve 71,19%. Já Moreira da Silva 28,81%.

Na Guarda, Montenegro conquistou 76,25% dos votos e Moreira da Silva 23,75%. E Leiria, 77,32% dos votos foram de Montenegro e 22,68% de Moreira da Silva.

Em Coimbra, Montenegro teve 75,36% dos votos contra 24,64% de Moreira da Silva.

Montenegro venceu ainda em Beja, com 77,93% contra 22,07% do seu adversário.

Em Santarém, conquistou 88,89% dos votos e Moreira da Silva ficou-se por 11,11%. E em Viseu 77% contra 23% de Moreira da Silva.

Em Castelo Branco, Montenegro teve 68,67% e Moreira da Silva. 31,33%.

Em Braga, distrito onde nasceu o seu adversário, Montenegro ganhou com 66,6% dos votos conta 33,39% do ex-ministro. Aliás, Montenegro conseguiu derrotar Jorge Moreira da Silva precisamente na terra natal do ex-diretor da OCDE. Em Vila Nova de Famalicão teve 77,05% contra 22,95% do seu adversário.

Nos Açores, Montenegro teve uma das vitórias mais expressivas, com 75,43% dos votos, enquanto Moreira da Silva obteve 24,57%.

O ritmo de vitória prosseguiu em Aveiro, distrito onde reside Montenegro, com 64,73% contra 35,27% de Moreira da Silva. Especificamente, o líder eleito do PSD reside em Espinho, onde também foi vitorioso com 66,03%. Moreira da Silva teve 33,97%.

Faro foi o distrito com a votação mais aproximada. Montenegro venceu com 58,53% e Moreira da Silva conquistou 41,47% dos votos.

Já, ao nível dos melhores resultados, Montenegro conseguiu 100% em Penedono e Jorge Moreira da Silva também teve 100% em Constança.

Os dois candidatos já empataram em concelhos como Viana do Castelo, Oliveira de Azeméis, Setúbal, Lagoa, S. Roque do Pico, Alcanena, Salvaterra de Magos, Olhão e Lagos. Montenegro e Moreira da Silva também empataram no círculo de Fora da Europa.