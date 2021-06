Moreira diz que "incomodou" quem troca Porto pelo Terreiro do Paço

Carla Soares Hoje às 19:30 Facebook

Rui Moreira defendeu esta quinta-feira que o caminho que iniciou em 2013 "incomodou muita gente", sobretudo os que "continuam a trocar o Porto pelo Terreiro do Paço" e que "criaram uma lei" para o impedir de voltar a usar o seu lema. Deixando recados a Rui Rio e ao PSD, apresentou-se com o novo slogan "Aqui há Porto". Além disso, criticou a "política rasteira e infame" que "não chegará do Porto" mas "zumbirá de outros poleiros".

Rui Moreira falava no arranque da apresentação da sua recandidatura à Câmara, no Pavilhão Rosa Mota perante cerca de 450 pessoas. O autarca falou depois de Valente de Oliveira, novamente mandatário.

"Com este lema [O Nosso Partido é o Porto] iniciámos em 2013 este caminho que nunca teve agenda partidária, nem nunca respondeu a diretórios (...) Sempre nos focamos num Porto independente das ideologias, dos protagonistas partidários e das agendas centralistas que recorrentemente nos querem impor", declarou Rui Moreira.

"Este caminho incomodou muita gente, principalmente aqueles que (como se diz no Porto) não têm noção e continuam a trocar o Porto pelo Terreiro do Paço, ao ponto de não terem descansado enquanto não criaram uma lei para nos impedir de voltar a usar o nosso lema", disse o atual presidente.

Perseguições

O recandidato prometeu a defesa intransigente do Porto, "por mais" que lhe traga "perseguições e dissabores".

Além disso, disse "estar certo de que a política rasteira e infame nunca chegará do Porto, mas sim zumbirá de outros poleiros". Mas Moreira não mencionou no discurso o polémico caso Selminho.

Aos portuenses pediu um voto de confiança na sua candidatura independente a um terceiro mandato.