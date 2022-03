Moreira da Silva admite que está a refletir sobre candidatura

Hermana Cruz Hoje às 19:06 Facebook

O ex-ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, admite que está a ponderar uma candidatura à liderança do PSD, tal como chegou a fazer aquando das diretas de novembro passado. Moreira da Silva promete anunciar "em breve" uma decisão.

Foi o anúncio da recandidatura de Rui Rio que fez Jorge Moreira da Silva recuar de uma candidatura nas diretas de 27 de novembro. "Confirmada que está tal, entendo não dever eu próprio protagonizar uma candidatura própria", anunciou então, considerando que era do "superior interesse do país e do PSD" que os militantes escolhessem entre o líder e Paulo Rangel.