Moreira da Silva com apoio de Mota Amaral num dia em que prefere reunir com militantes do Porto

Jorge Moreira da Silva recebeu, esta quarta-feira, o apoio do ex-presidente da Assembleia da República, João Bosco Mota Amaral, num dia em que preferiu reunir com militantes do Porto em vez de independentes, como fez o adversário Luís Montenegro.

"No seguimento de elucidativa conversa havida com o próprio em Ponta Delgada, declaro o meu convicto apoio à candidatura de Jorge Moreira da Silva à liderança do PSD", revelou o ex-presidente da Assembleia da República e do Governo Regional dos Açores, João Bosco Mota Amaral.

Para Mota Amaral, o ex-ministro do Ambiente é quem dá "garantias" de uma "oposição eficaz", até pela experiência na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

"O seu profundo conhecimento dos problemas nacionais e o enquadramento deles no âmbito europeu, estudados a partir do alto posto que ocupou durante anos na OCDE, dão garantias de uma liderança esclarecida e de uma oposição eficaz, vantajosa para Portugal e para o povo português", concluiu Mota Amaral, juntando-se, assim, a nomes como Pinto Balsemão (mandatário nacional) que já manifestaram apoio a Jorge Moreira da Silva.

Na lista de apoiantes notáveis do PSD, o ex-ministro conta ainda com Manuela Ferreira Leite, Miguel Poiares Maduro, Costa Neves, Silva Peneda, Arlindo Cunha, António Capucho, Fernando Negrão e Ângelo Correia.

O apoio de Mota Amaral surgiu num dia em que o candidato à liderança do PSD fez campanha no Porto, tal como o seu adversário. Mas, se Luís Montenegro reuniu-se com o autarca independente Rui Moreira, Jorge Moreira da Silva preferiu estar com militantes do partido.

"Vai estar com militantes do PSD, que é o que faz sentido. Devemos ajudar e apoiar os eleitos do PSD no combate difícil que têm para fazer na Assembleia Municipal do Porto e na vereação", vinca Carlos Eduardo Reis. Para o diretor de campanha de Moreira da Silva, o adversário Luís Montenegro deu, assim, "um sinal contraditório" ao encontrar-se com Rui Moreira para assinalar uma reaproximação do partido com o autarca portuense.