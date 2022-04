Moreira da Silva é candidato para "unir" e "refundar" PSD 

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 11:28 Facebook

O antigo ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, apresentou esta quarta-feira, em Lisboa, a candidatura à liderança do PSD. Sob o lema "Direito ao Futuro", comprometeu-se a "unir", "refundar" e "modernizar" o partido, atualizando as prioridades programáticas.

"Candidato-me à liderança do PSD pelo sentido de responsabilidade que 33 anos de militância exigem", afirmou Moreira da Silva. O antigo governante do Executivo de Passos Coelho garantiu ter "um projeto capaz de renovar o PSD, libertar o potencial de crescimento sustentável em Portugal e assegurar que os portugueses reconquistam o seu pleno Direito ao Futuro".

Considerando que o país e o mundo vivem "o momento mais exigente dos últimos 70 anos" devido à pandemia e à guerra na Ucrânia, Moreira da Silva procurou clarificar as diferenças entre PSD e PS. No seu entender, os sociais-democratas distinguem-se "pela vocação reformista, pela valorização da iniciativa privada, pelo reconhecimento do mérito" e pelo nível de impostos que entende ser "aceitável" cobrar. "Costa terá em mim um adversário enérgico", prometeu.

O candidato também rejeitou uma política de "nicho", apontando aos partidos à sua Direita. Aludindo indiretamente ao Chega, disse não admitir, "em qualquer circunstância, dialogar e negociar com forças populistas e extremistas".

Moreira da Silva criticou, também de forma implícita, a posição do outro candidato à liderança, Luís Montenegro, que afirmou querer fazer do PSD "a casa comum dos não socialistas". "Comigo, não. Na casa do PSD não cabem racistas, xenófobos e populistas", contrapôs o antigo ministro.

Quatro anos na Oposição podem ser "investimento"

Jorge Moreira da Silva também defendeu mudanças de fundo no partido, considerando que as "chaves de leitura" usadas pelas forças políticas em Portugal para entender a realidade estão "datadas". Assim, "é chegado o momento de refundar o PSD na sua vertente programática", propôs.

Vincando que políticos como o norte-americano Bill Clinton ou os britânicos Tony Blair e David Cameron fizeram o mesmo em momentos difíceis da vida dos respetivos partidos, o candidato considerou que essa será a única forma de os sociais-democratas voltarem a ser alternativa de Governo.

"Não me custa pensar que estarei quatro anos a liderar a Oposição. Pelo contrário: esses quatro anos poderão ser o maior investimento que podemos fazer para, depois, estarmos mais de dez anos no Governo", afirmou, alertando que o partido não pode limitar-se a esperar que "o poder caia no colo".

A apresentação da candidatura não contou com figuras de peso do PSD. Moreira da Silva disse que isso foi propositado, uma vez que não quis pedir apoios "antes de dizer ao que venho. Fez a intervenção acompanhado da mulher, do filho mais velho e de um "grande amigo".

O antigo governante anunciou também que apresentará a sua equipa "no devido tempo" e que será ele próprio a escrever a sua moção, uma vez que "as ideias não se subcontratam". As eleições do PSD estão marcadas para o dia 28 de Maio.