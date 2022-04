Moreira da Silva sai da OCDE para entrar nas diretas do PSD

Hermana Cruz Hoje às 07:31 Facebook

Jorge Moreira da Silva demitiu-se, esta quinta-feira, da OCDE para entrar na corrida pela liderança do PSD. A candidatura vai ser apresentada, segunda-feira, em conferência de Imprensa, em Lisboa.

O anúncio foi feito, logo pelo início da manhã desta quinta-feira, em comunicado. O ex-ministro do Ambiente demitiu-se do cargo de diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE. O intuito é candidatar-se à liderança do PSD, concorrendo contra Luís Montenegro, que entrou nas diretas no passado dia 6, declarando-se "pronto a governar a qualquer momento".

"Tendo apresentado publicamente, há dois dias, os resultados anuais - que atingiram o máximo histórico - da ajuda pública ao desenvolvimento, acabo de comunicar ao secretário-geral da OCDE a minha demissão, com efeitos imediatos, das funções de Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento, que exerço há quase seis anos, em Paris, de forma a poder apresentar na próxima segunda-feira feira, 18 de abril, a minha candidatura à liderança do PSD", anuncia Moreira da Silva, logo no primeiro parágrafo do comunicado.

Cinco dias antes, Jorge Moreira da Silva tinha feito uma publicação na rede social Facebook para confirmar que "no dia 14 de abril (esta quinta-feira)", faria "uma declaração pública sobre" notícias que davam como certa a sua candidatura à sucessão de Rui Rio na liderança do PSD.

"Até lá terei de me concentrar, enquanto diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE, na conclusão do processo de tratamento, análise e apresentação, no dia 13 de Abril, das estatísticas anuais da Ajuda Publica ao Desenvolvimento dos 30 principais doadores internacionais", escreveu.

Terminada a apresentação das estatísticas anuais, a declaração do ex-ministro do Ambiente veio em forma de comunicado, onde explica que não poderia candidatar-se sendo diretor da OCDE e considerando que possui um projeto capaz de "renovar o PSD".

"A difícil decisão que acabo de tomar - em especial quando está em causa a cessação de funções de relevante interesse público internacional - resultou de uma profunda reflexão sobre o propósito, sobre o contexto e sobre a motivação de uma candidatura à liderança do PSD. Candidato-me à liderança do PSD por sentido de responsabilidade - atendendo às circunstâncias difíceis que tanto Portugal como o PSD enfrentam - e animado pela firme convicção de que sou portador de um projeto capaz de renovar o PSD, libertar o potencial de crescimento sustentável em Portugal e assegurar que os portugueses reconquistam o seu pleno direito ao futuro", afirma Moreira da Silva.

Apesar de nunca ter sido candidato à liderança do partido, Moreira da Silva nunca fechou a porta a um eventual avanço à presidência do PSD, como aconteceu em novembro do ano passado, acabando por sair da corrida.

Desta feita, o antigo ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia de Portugal no governo da PaF parte para o terreno com o apoio de "roístas" e "passistas", procurando entusiasmar os que se dizem "antissistema e antiaparelho", ou seja as bases.

Com Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz, Carlos Moedas, Pedro Rodrigues e Ribau Esteves de fora das diretas, confirma-se que Moreira da Silva, que foi vice-presidente do PSD na liderança de Passos Coelho e secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior no Governo de Durão Barroso, será o único adversário de Montenegro nas eleições de 28 de maio.

O anúncio público da candidatura será feito, na segunda-feira, em conferência de Imprensa, pelas 17 horas, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa (O Clube Monsanto - Secret Spot).