Morreram 31 pessoas em dez meses em acidentes de trabalho com tratores

Nos primeiros dez meses de 2019, morreram 41 pessoas em resultado de sinistralidade com tratores, das quais 31 em acidentes de trabalho

As estatísticas estão longe dos números negros que vingaram até 2017, ano em que faleceram 61 pessoas em acidentes com tratores. Ou até de 2018, quando desceu para 58 mortes. Ainda assim preocupam a Confederação dos Agricultores de Portugal (ACP), que lamenta que o tema esteja "adormecido". O Governo garante, porém, que não deixou cair o assunto e que será prolongado, até final de 2021, o mandato do grupo de trabalho, que visa combater a sinistralidade com tratores.