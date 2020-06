Morreram mais 12 pessoas e há mais 195 infetados com covid-19 em Portugal

JN Hoje às 13:08 Facebook

Há mais 12 vítimas mortais por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. O total de mortes é agora de 1436. O número de infetados subiu mais 195 num dia.

De acordo com o boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas foram registadas menos mortes e menos infetados do que no dia anterior. Esta terça-feira foram registadas mais 12 vítimas mortais pelo novo coronavírus (um total de 1436) e mais 195 infetados (um total de 32895).

Há ainda mais 317 recuperados (ontem eram 143). Desde o início da pandemia, 19869 recuperaram da doença. De acordo com António Sales, secretário-geral da Saúde, a taxa de recuperados é de 60,4%.

Há menos seis pessoas nos cuidados intensivos face a segunda-feira: são 58 no total. Quanto aos casos internados, há 432 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses.

Evolução do número de casos confirmados Foto: DGS

No que toca às regiões, ontem não foi registado qualquer caso positivo no Norte, mas esta terça-feira há mais 29 infetados (16789 no total). Lisboa e Vale do Tejo tem mais 158 doentes com covid-19, sendo uma das zonas em Portugal Continental que continua a registar uma evolução positiva no número de infetados (11493 no total). No Centro, há 3753 doentes (mais seis infetados). Alentejo tem 260 casos e o Algarve regista 372 doentes de covid-19.

No arquipélago dos Açores há 137 doentes com o novo coronavírus e 91 infetados na Madeira. O número de vítimas mortais nas ilhas não se alterou face ao dia anterior.

Os municípios com maior número de infetados são Lisboa (2447), Gondomar (1083), Braga (1225), Loures (1089), Matosinhos (1281), Porto (1358), Sintra (1355) e Gaia (1578).

Nas faixas etárias, as idades mais afetadas são as superiores aos 80 anos com 966 mortes. Nos doentes com menos de 50 anos, morreram 17 pessoas no total. Os menores de 40 anos continuam a registar apenas três vítimas mortais.