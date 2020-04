Morreram mais 32 pessoas com Covid-19 em Portugal. Total sobe para 599

Rita Neves Costa Hoje às 12:15 Facebook

Nas últimas 24 horas, houve mais 32 mortes em Portugal por Covid-19. O total de vítimas mortais é agora de 599. Há ainda 18091 casos confirmados, mais 643 do que na terça-feira.

Segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde no boletim diário, 32 pessoas morreram com Covid-19 em Portugal num dia. O total sobe para as 599 mortes. Há ainda 383 doentes que recuperaram do novo coronavírus (mais 36 do que na terça-feira).

Menos dez pessoas (208) estão internadas nos cuidados intensivos face a esta terça-feira (218). No total, há 1200 doentes internados com Covid-19, uma descida de 27 pessoas face a terça-feira, onde se registaram 1227 internados.

Há 26144 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 4060 que aguardam os resultados dos testes ao novo coronavírus.

A informação apresentada refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 82% dos casos confirmados. Dados por concelho de ocorrência, apresentados por ordem alfabética. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados. Foto: DGS

A região Norte continua a ser a mais afetada pelo vírus com 10751 infetados e 339 vítimas mortais e segue-se a região Centro com 136 mortes e 2629 doentes com infeção da Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo registam 111 mortes e 4102 infetados. O Alentejo continua a não registar qualquer vítima mortal entre os 155 casos confirmados. Já o Algarve tem nove mortes e 295 doentes.

Com 59 casos de Covid-19, a região autónoma da Madeira não tem registo de qualquer morte, enquanto nos Açores, quatro pessoas morreram e 100 estão infetadas.

O munícipio do Porto tem 980 casos confirmados, o de Vila Nova de Gaia tem 923 infetados e o de Gondomar conta 738 infeções. Lisboa é um das localidades com mais infetados: são 962.

Em Portugal, é a partir da faixa etária entre os 40 e os 49 anos que se registam vítimas mortais por Covid-19 . Sete pessoas que faleceram estavam neste intervalo de idades. Contudo, o número mais elevado de mortes continua a situar-se entre os doentes com mais de 80 anos.