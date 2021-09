Morreu Acácio Catarino, um dos maiores especialistas portugueses em políticas sociais

Emília Monteiro Hoje às 18:01 Facebook

Acácio Catarino morreu aos 86 anos, esta quinta-feira, vítima de doença prolongada, tendo manifestado a intenção de doar o corpo para a investigação científica.

Antigo presidente da Cáritas, membro da Comissão Nacional Justiça e Paz, foi Secretário de Estado da População e Emprego no governo liderado por Nobre da Costa, em 1978. Foi ainda presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional e assessor do presidente Jorge Sampaio para os Assuntos Sociais.

Católico, era especialista em Doutrina Social da Igreja. Em comunicado, a Cáritas refere que Acácio Catarino "foi um dos grandes especialistas portugueses na área da política social e do voluntariado" e "deixa um contributo para o pensamento social português, vincado nas diferentes responsabilidades que foi assumindo ao longo da sua vida".