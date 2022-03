Morreu antigo deputado e eurodeputado socialista Joel Hasse Ferreira

JN/Agências Hoje às 10:59, atualizado às 11:47 Facebook

O socialista Joel Hasse Ferreira, antigo deputado, eurodeputado, vereador e presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, morreu sexta-feira, aos 77 anos.

A informação foi revelada à agência Lusa, este sábado, por fonte do Partido Socialista (PS).

Nascido a 13 de julho de 1944, Joel Hasse Ferreira foi deputado eleito pela antiga UEDS (União da Esquerda para a Democracia Socialista), na III legislatura, e pelo PS, na VI, VII, VIII e IX legislaturas.

Foi também eleito para o Parlamento Europeu, já depois de ter exercido funções como deputado à Assembleia da República e como vereador e presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, entre outros cargos políticos que desempenhou em representação do PS.

Licenciado em Engenharia Civil e doutorado em Ciências de Gestão, Joel Hasse Ferreira foi também professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, professor coordenador do Instituto Superior de Tecnologia e professor convidado da Universidade Nova de Lisboa.

"O Partido Socialista lamenta a morte de Joel Hasse Ferreira, antigo deputado e eurodeputado, que partiu ontem aos 77 anos", refere o partido, numa nota enviada este sábado à Lusa. "Nesta hora de perda, o Partido Socialista endereça as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Joel Hasse Ferreira", refere a nota.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, manifestou o seu pesar pela morte do antigo deputado do PS Joel Hasse Ferreira, recordando a sua "longa e distinta carreira dedicada à causa pública".

"A par da política, Joel Hasse Ferreira desenvolveu uma carreira académica de prestígio, tendo sido professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, professor coordenador do Instituto Superior de Tecnologia e professor convidado da Universidade Nova de Lisboa", acrescenta a segunda figura do Estado, que endereça à família, amigos e ao PS "as mais sentidas condolências".