Morreu Carlos Barroso, sobrinho de Mário Soares e secretário-geral da Fundação do ex-presidente

Ontem às 23:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Administração da Fundação Mário Soares anunciou esta quinta-feira à noite o falecimento do advogado Carlos Barroso, sobrinho de Mário Soares.

Carlos Barroso era secretário-geral da fundação com o nome do antigo presidente da República.

"É com profundo pesar que o Conselho de Administração da Fundação Mário Soares, ao qual se associam os seus colaboradores, comunica o falecimento do Doutor Carlos Barroso, Secretário-Geral da Fundação. A excecionalidade da competência profissional manifestada ao longo de 24 anos de dedicação à Fundação, em particular o seu rigor, a ética, o sentido de compromisso institucional e a qualidade humana, merece ser justamente reconhecida", pode ler-se na nota publicada no portal da fundação.

Através do Facebook, João Soares também prestou homenagem ao primo e "amigo de toda a vida".