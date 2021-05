Morreu Domingos Ferreira, histórico militante do PS

Paulo Lourenço Hoje às 22:26 Facebook

Domingos Ferreira, histórico militante do Partido Socialista, responsável pela logística de todas as campanhas e eventos do PS, morreu esta sexta-feira aos 73 anos, vítima de doença prolongada., no Hospital de Santo António, no Porto, onde estava internado há cerca de uma semana.

Ao longo de mais de duas décadas, Domingos Ferreira foi o responsável por campanhas eleitorais, congressos e outros eventos dos socialistas. Já bastante afetado pela doença, foi ainda quem organizou, à distância, o congresso do PS, que decorreu em Matosinhos em setembro último.

"Era uma pessoa muito inovadora e de grande dedicação", referiu ao JN, esta sexta-feira à noite, Manuel Pizarro, líder da Distrital do PS Porto. E recordou a sua participação no último congresso. "Mesmo à distância, conseguiu montar todo o sistema de voto eletrónico, adaptando a vida do PS às circunstâncias impostas pela pandemia", sublinhou Manuel Pizarro.

Domingos Ferreira trabalhou com diversos secretários-gerais, desde Jorge Sampaio, a António Guterres, José Sócrates, António José Seguro ou António Costa. "Mereceu a confiança de todos, o que é revelador da sua grande postura", considerou Manuel Pizarro, acrescentando que "mais que um camarada partidário" perdeu "amigo". "Esteve sempre comigo em todas as batalhas, sobretudo nas mais difíceis", recordou.