A empresária Fernanda Pires da Silva, presidente do Grupo Grão Pará, morreu este sábado, aos 93 anos, confirmou fonte oficial do CDS.

Fernanda Pires da Silva tinha dois filhos, um dos quais Abel Pinheiro, antigo dirigente do CDS-PP.

A empresária e dona do grupo Grão Pará, com negócios na área do turismo e imobiliário, destacou-se pela construção, com capitais próprios, do Autódromo do Estoril, que hoje tem o seu nome.