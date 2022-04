Morreu Joaquim Vairinhos, antigo eurodeputado socialista

JN/Agências Hoje às 18:34 Facebook

O antigo eurodeputado socialista e presidente da Câmara de Loulé Joaquim Vairinhos morreu, esta segunda-feira, em Faro, aos 77 anos, sendo recordado pelo PS como um líder político "corajoso e permanentemente inconformado".

Numa nota de pesar, a Federação Regional do Algarve do PS lamenta "profundamente" a morte do antigo político, lembrando-o como um "combatente pelo Algarve" e também pela sua cidade, Loulé, que "colocou sempre acima de tudo".

"Os socialistas algarvios perderam um dos seus melhores dirigentes. Um homem livre que pensava e agia pela sua cabeça, pautando a sua ação política com elevado sentido de solidariedade, tendo após o abandono das funções políticas executivas sido um exemplo de intervenção cívica e cultural", lê-se na nota.

O ex-eurodeputado e também antigo presidente do PS Algarve era natural de Loulé, onde nasceu em 17 de maio de 1944. Foi professor do Ensino Básico, ingressando na política autárquica, primeiro como vereador da Câmara de Loulé, depois como presidente, cargo para o qual foi eleito em 1989. Suspendeu o mandato naquela autarquia em 1999 para assumir as funções de deputado ao Parlamento Europeu.

Em homenagem a Joaquim Vairinhos, o PS/Algarve decidiu colocar as bandeiras nas suas sedes a meia haste.