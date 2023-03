Morreu nas urgências do Hospital de Évora à espera de ser atendido

Um homem de 82 anos morreu, na quarta-feira, pelas 23.30 horas, no serviço de urgência do Hospital do Espírito Santo, em Évora, onde aguardava para ser atendido. Tinha sido observado às 19 horas, tendo-lhe sido atribuída a pulseira amarela da triagem de Manchester.

Segundo fonte do Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), o doente em causa "tinha várias comorbidades associadas, tendo sido retriado e observado depois das 23 horas". Acabaria por morrer na zona de triagem e o óbito foi declarado meia hora depois da segunda observação. Esteve três horas e meia à espera de ser atendido quando o protocolo determina que o primeiro atendimento pós triagem não deve demorar mais de 60 minutos.

O JN questionou o Gabinete de Comunicação e Marketing do hospital se a vítima seria autopsiada no Gabinete Médico-Legal de Évora, que disse desconhecer se tal irá ocorrer.

O paciente encontrava-se acompanhado pela mulher.

Uma fonte hospitalar que não quis ser identificada afirmou que, devido à pressão social e para salvaguarda dos médicos e enfermeiros que estavam de serviços nas urgências, o corpo do idoso "deveria ser autopsiado".

O JN questionou o hospital se iria investigar o caso, mas não obteve resposta.