Morreu o advogado Fernando Aguiar-Branco

JN Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Aguiar-Branco, advogado e presidente vitalício da Fundação Eng. António de Almeida, faleceu, esta quinta-feira, com 97 anos, no Porto.

Nascido em Coimbra, em 17 de maio de 1923, Fernando Aguiar-Branco licenciou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1947, e iniciou o seu percurso profissional, no mesmo ano, como subdelegado do procurador da antiga Comarca da Póvoa do Varzim. Mas rapidamente trocaria a magistratura do Ministério Público pela advocacia, vindo a fundar, já na década de 1980, a sociedade Aguiar-Branco & Associados, com sede no Porto.

À advocacia acrescentou, ao longo da vida, atividades diversas, como a presidência da Caixa Sindical de Previdência dos Barqueiros, Fragateiros e da Construção Naval do Distrito do Porto, ou a consultadoria jurídica por conta do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa e da Companhia de Seguros Tranquilidade.

No estertor do Estado Novo, entre 1972 e 1974, fez uma incursão na política, como vereador da Câmara do Porto, e como deputado à Assembleia Nacional, eleito como independente nas listas da Ação Nacional Popular. Mas também presidiu, naquele mesmo período, ao Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados.

Já em Democracia, Fernando Aguiar-Branco vem a aparecer em ações de campanha do Partido Socialista, designadamente na campanha para as Legislativas de 2015, em apoio do atual primeiro-ministro, António Costa.

Homem de leis, que também é doutor honoris causa em Filosofia, na Universidade de Coimbra, Fernando Aguiar-Branco era presidente do Conselho de Administração da Fundação Eng. António de Almeida desde 1973, tendo sido, ainda, conselheiro da Fundação Mário Soares, desde 1996.

Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, recebeu também a Medalha de Ouro da Ordem dos Advogados e diversas distinções no estrangeiro.

PUB

Escreveu sobre direito, fez biografias e assinou uma obra de ficção, "O segredo que sou".