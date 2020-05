Morreu o arcebispo emérito de Nampula no Porto

JN/Agências Hoje às 15:47 Facebook

O arcebispo emérito de Nampula, D. Manuel Viera Pinto, morreu na quinta-feira, no Porto.

A notícia foi avançada numa nota publicada esta sexta-feira no site da Presidência da República, em que Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o papel de D. Manuel Vieira Pinto em Moçambique e recordou "com saudade" os contactos pessoais que mantiveram.

Na mensagem, pode ler-se que "o distinto prelado exerceu desde 1967 as funções de bispo e, desde 1984, de Arcebispo de Nampula, até à sua jubilação em 2000, tendo acompanhado a evolução de Moçambique".

"Conhecedor a defensor das aspirações do povo irmão moçambicano exerceu junto deste o seu múnus sacerdotal durante longos anos após a independência", salientou Marcelo Rebelo de Sousa, apresentando condolências à Igreja Católica e à família de D. Manuel Viera Pinto.

As cerimónias fúnebres foram presididas pelo Bispo do Porto esta sexta-feira, ao meio-dia, na Igreja de Cedofeita, no Porto.