Morreu o deputado do PS João Ataíde das Neves

O deputado do PS João Ataíde das Neves morreu de doença súbita, na madrugada desta sexta-feira, na sua casa, em Coimbra.

O deputado esteve esta quinta-feira na Assembleia da República, onde participou na votação da proposta de lei da despenalização da eutanásia.

João Ataíde, de 61 anos, foi presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz de 2009 a 2019. No final da última legislatura, ainda exerceu o cargo de secretário de Estado do Ambiente. Nas últimas eleições, foi candidato a deputado nas listas do PS pelo círculo de Coimbra, tendo sido eleito.