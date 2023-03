Morreu o empresário Rui Nabeiro, fundador da Delta

JN Hoje às 10:03, atualizado às 10:10 Facebook

O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu, este domingo, aos 91 anos, vitima de doença, no hospital da Luz, em Lisboa.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu este domingo, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Presidente e Fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

O empresário estava hospitalizado no hospital da Luz, devido a problemas respiratórios.

"Toda a família Delta está profundamente triste com esta perda e estende as sinceras condolências a todos aqueles que também hoje perderam um grande amigo. Estamos todos empenhados em continuar o seu legado e honrar a sua visão, continuando a produzir o melhor café do mundo, apoiando as comunidades locais e promovendo a sustentabilidade", continua a nota.

A data e o programa das cerimónias fúnebres ainda não são conhecidos.