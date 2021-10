Morreu o engenheiro e deputado social-democrata António Topa

Salomão Rodrigues Hoje às 13:02 Facebook

Morreu António Topa, engenheiro civil, 67 anos, deputado e destacada figura do PSD nacional e de Santa Maria da Feira.

António André da Silva Topa, que faleceu em consequência de doença prolongada, foi deputado na Assembleia da República, vereador do Planeamento, Urbanismo e Obras Particulares do municipio feirense, presidente das Comissões Politicas do PSD de Aveiro. Foi também da Concelhia de Santa Maria da Feira, deputado municipal, membro da Assembleia de Freguesia de Vila Maior, entre outras funções.