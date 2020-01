Morreu o general José Lemos Ferreira

Hoje às 13:30, atualizado às 14:07 Facebook

O ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) general José Lemos Ferreira morreu aos 90 anos, disse, esta quinta-feira, uma fonte militar.

Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de 1977 a 1984, foi também CEMGFA durante cinco anos, entre 1984 e 1989.

José Lemos Ferreira nasceu em Portalegre, em 23 de junho de 1929.

Entrou para o curso de aeronáutica em 1948, frequentou um curso de piloto nos Estados Unidos e desempenhou funções nas bases aéreas de Monte Real e do Montijo. Foi mobilizado para a então chamada Índia Portuguesa, em 1960, e uma década depois estava na Guiné-Bissau, em 1971, já durante a guerra colonial.

No dia do golpe de estado do 25 de Abril de 1974 Lemos Ferreira era chefe de repartição do Estado-Maior da Força Aérea e em 1975 é nomeado subchefe do Estado-Maior da Força Aérea para o Pessoal.

No 25 de Novembro, movimento militar que pôs fim ao período revolucionário, esteve da Região Militar Norte, do lado dos "moderados", com outro militar, Pires Veloso, numa altura em que vários líderes políticos, como Mário Soares, optaram por deslocar-se para o Porto.

Em novembro de 1989, com o fim da sua carreira militar, foi presidente do Conselho de Gerência na Aeroportos e Navegação Aérea (ANA).