Morreu o gestor e político Alexandre Patrício Gouveia

O gestor e político Alexandre Patrício Gouveia, que nos anos 1980 integrou o governo de Pinto Balsemão, morreu, este domingo, aos 70 anos, revelou a empresa El Corte Inglés, que o administrador presidia em Portugal.

Em comunicado, a empresa refere que Alexandre Patrício Gouveia morreu em consequência de doença prolongada e que o funeral se realiza na terça-feira em Lisboa.

Alexandre Patrício Gouveia era administrador desde a constituição da empresa portuguesa do Grupo El Corte Inglés, e também presidia ao conselho de administração da Fundação Batalha de Aljubarrota.

Nascido em 1952, Alexandre Patrício Gouveia foi, nos anos 1980, adjunto para os assuntos económicos, no gabinete do então primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão (1981-1983), e adjunto do ministro do Comércio, Álvaro Barreto (1983-1984).

Esta informação biográfica é indicada pela editora Aletheia Editores, que publicou pelo menos duas obras de Patrício Gouveia: "A economia portuguesa na zona euro" e "Os mandantes do atentado de Camarate".

Este último livro resulta de uma investigação que Alexandre Patrício Gouveia fez sobre o acidente de aviação que vitimou várias pessoas, em dezembro de 1980, nomeadamente Francisco Sá Carneiro, Adelino Amaro da Costa e o seu irmão, António Patrício Gouveia.

Marcelo lamenta morte de gestor

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte do gestor Alexandre Patrício Gouveia e destacou o seu trabalho como presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado considera que "Alexandre Patrício Gouveia transformou em causa da sua vida a identidade histórica e cultural de Portugal", referindo que foi "inspirador e presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota, que, para além do centro interpretativo da batalha, tem desenvolvido relevantes atividades culturais e educativas". "No dia que nos deixa e relembrando uma velha e grande amizade, o Presidente da República apresenta à família os mais sinceros sentimentos", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, lamentou a morte de Alexandre Patrício Gouveia através da rede social Twitter, numa nota em que elogia o seu trabalho como presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota. "Teve um papel importante na classificação dos campos de batalha e na preservação e divulgação do património cultural associado a estes espaços. Grande dinamizador do Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota, Alexandre Patrício Gouveia foi sempre um defensor abnegado da divulgação da História de Portugal", lê-se no texto.

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, também manifestou pesar pela morte de Alexandre Patrício Gouveia na sua conta no Twitter, onde escreveu: "Um bom amigo e um cidadão excecional que sempre lutou por um Portugal melhor. Descansa em paz Alexandre. Vamos sentir a tua falta".

Também a SEDES -- Associação para o Desenvolvimento Económico e Social manifesta o seu "profundo pesar e consternação" pela morte de um dos seus sócios e dirigente, destacando que Alexandre Patrício Gouveia era "um homem corajoso nas suas convicções".