Morreu o histórico jornalista do JN Manuel Dias

Entrou para a redação do Jornal de Notícias nas vésperas da revolução do 25 de Abril de 1974 e ficou até 2000. Tinha 90 anos de idade.

Manuel Joaquim Ferreira Dias, nascido a 26 de junho de 1931, um dos repórteres mais destacados da História do Jornal de Notícias, faleceu esta terça-feira, no Porto, aos 90 anos. O funeral realiza-se esta quarta-feira, às 15 horas, na Igreja da Lapa, no Porto; o velório terá início às 10 horas, no mesmo local.

Prestigiado, muito discreto e educado, especializado em histórias de recorte social e humano, chegou à redação portuense do Jornal de Notícias nas vésperas de um dia inolvidável. Já era um homem feito, tinha 43 anos, já trabalhara no "Diário da Manhã" e no jornal "O Comércio do Porto". Ele recorda: "Quando entrei no JN - era o dia 23 de Abril de 1974 -, vindo do "Comércio", vinha carregado de esperança. O JN era um espaço de liberdade, quando ainda grande parte da Imprensa era afeta ao regime do Estado Novo".

O dia foi especial. O jornalista conta que foi em plena baixa portuense, no dia 25 de Abril de 1974, que ficou a saber, pela boca do repórter fotográfico Manuel Teixeira, que "estava em curso uma revolução". Foi uma notícia, refere Manuel Dias no livro que escreveria depois, "Jornal de papel no corredor da morte", editado pela Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, "que recebi com a maior surpresa".

Continua. "Foi o início de um dos mais memoráveis capítulos da História vivida pelos profissionais da Imprensa, que desfrutaram da possibilidade de exteriorizar o seu júbilo por verem derrubada a mais velha ditadura da Europa e, consequentemente, por deixarem de estar sujeitos ao arbítrio dos 'coronéis do lápis azul", esses implacáveis esquartejadores das prosas 'suspeitas'".

Na redação do JN, Manuel Dias escreveu para a Sociedade e Política, e os seus trabalhos de maior visibilidade foram as inúmeras reportagens com emigrantes, "na Europa, América do Norte e América do Sul", conta, orgulhoso, em 2008, numa entrevista ao seu jornal. "Como jornalista do JN - "publicação que dava eco aos gritos de revolta e aos problemas da arraia-miúda - tive a sorte de ter corrido o Mundo". E numa carreira com mais de meio século, Manuel Dias não hesita em apontar as reportagens mais marcantes: "A visita do Papa João Paulo II a Cuba e a cimeira Bush/Gorbatchov, em Helsínquia".

"Ele era muito dedicado, muito mesmo, às comunidades portuguesas e aos nossos emigrantes e foi aí que se especializou", conta Germano Silva, historiador do Porto e também colega de Manuel Dias no JN durante quase 25 anos. "Era muito discreto, muito educado, disciplinado, não se dava por ele, e gostava de andar sempre muito aprumado, era uma joia de pessoa e de jornalista", diz Germano Silva. "E era muito atento, foi por exemplo o primeiro a entrevistar D. António Ferreira Gomes quando o bispo voltou do exílio de dez anos em Espanha".

Em 1996 viveu um momento alto: é condecorado com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, distinção que recebe das mãos de José Lello, então secretário de Estado das Comunidades Portuguesas: "É um justo tributo a um grande homem da Informação", disse. A cerimónia foi na redação do JN - o que comoveu o governante: "Estou particularmente emocionado por estar aqui, aqui é a redação de um jornal, não é um palácio nem um corredor do poder", referiu José Lello. "Homenageio aqui o símbolo de um combatente no seu próprio campo de batalha".

O diretor do JN era então Frederico Martins Mendes, que disse: "o Manuel tem uma personalidade inconfundível, é muito discreto mas muito eficaz na sua ação de combate pelas causas dos mais desfavorecidos, que são as causas mais nobres", defendidas "por um dos nossos veteranos de pelotão".

O homenageado reagiu com humildade: "Talvez esta Medalha de Mérito devesse ter como destinatário a emigração portuguesa". E explicou o seu trajeto: "Acompanhei de perto, a partir dos anos de 1960, os dramas vividos por muitos portugueses nas minas de Leão e das Astúrias, a exploração desenfreada do emigrante clandestino no País Basco, em França e na Alemanha, penetrei no submundo onde se desenrolava o dia-a-dia de toda essa gente que tinha como teto os bairros de lata, as chabolas, os bidonvilles".

Repórter puro, Manuel Dias nunca gostou de cargos de chefia, mesmo tendo sido subchefe num curto período de três anos, "gostava mesmo era de andar sempre na rua", conta. "Gostava de ir aos encontros dos acontecimentos, porque contraí a doença do jornalismo". O jornalista não tem dúvidas em afirmar que a família (mulher e dois filhos) foi "quem mais sofreu" com os imperativos da carreira. "Praticamente não tínhamos horas. Trabalhávamos consoante as necessidades do jornal", revela . "E o JN será sempre o meu jornal".

Escreveu livros, deixando um vasto espólio sobre o 25 de abril, o "28 de Maio - Uma revolução com muitas revoltas", os emigrantes e as suas estórias, além de milhares de páginas no JN.

Manuel Dias deixou a redação do Jornal de Notícias em 2000. Para o jornalista, "a reforma é algo assustador". Talvez, por isso, foi "prolongando a despedida", de modo que ainda nas manhãs de quase todos os dias, não vai há muitos anos, passava pelo Centro de Documentação do JN, e era entre as notícias do século XX que passava largas horas de dedicação.