Morreu Rodrigo Guimarães, CEO da Explorer Investments

A Explorer Investments, gestora de fundos de private equity e do Fundo Discovery, comunicou este domingo a morte do seu presidente executivo, Rodrigo Guimarães, de 58 anos. num hospital de Lisboa, devido a complicações pós operatórias.

A Explorer Investments é uma sociedade gestora independente de fundos de Private Equity em Portugal, com ativos superiores a 1.300 milhões de euros divididos em três áreas de negócio: Private Equity, Imobiliário e Turismo.

Rodrigo Guimarães era licenciado em Economia pela Universidade de York (Canadá) e detinha um MBA pela Universidade de George Washington.

O empresário e financeiro iniciou uma carreira no mercado de capitais em Londres na Smith New Court, integrando posteriormente a Comissão Executiva da Carnegie Internacional, de acordo com uma nota enviada pela empresa.

Em 1990 fundou a Midas Investimentos desempenhando funções de administrador delegado, tornando-a numa das sociedades financeiras de corretagem de referência no mercado português, que em 1999 foi adquirida pelo BBVA. Fundou e desenvolveu o Corporate Finance do Grupo BBVA em Portugal.

Entre 1990 e 1992 integrou o Conselho de Administração da Apolo Cerâmicas em representação do Kuwait Investment Office.

Segundo o comunicado da Explorer Investments, "a presidência será assumida pela sócia fundadora Elizabeth Rothfield, que contará a seu lado com Rodrigo Carvalho Martins Guimarães", filho de Rodrigo Guimarães.