Morreu Rogério Cação, um defensor da dignidade da pessoa com deficiência

Alexandra Figueira Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Rogério Cação, um dos maiores defensores da emancipação da pessoa com deficiência e um dos fundadores do movimento cooperativo das Cerci, morreu esta terça-feira, aos 65 anos, de doença prolongada. Professor de educação especial, desde sempre esteve ligado ao apoio social, em particular da deficiência intelectual. Era "um homem de causas", diz Lino Maia, da CNIS.

A dedicação ao apoio social e o espírito de missão eram seu apanágio. Ainda na segunda-feira, deu uma entrevista ao JN a propósito do Compromisso de Cooperação do setor social, que assinaria ao final do dia em nome da Confecoop, Confederação Cooperativa Portuguesa. Com a saúde já muito débil, aproveitou a ocasião para se despedir de pessoas próximas.

Portugal sempre esteve na charneira do apoio às pessoas com deficiência, muito graças a pessoas como Rogério Cação, diz João Dias, que há décadas trabalha no movimento associativo ligado à deficiência. "Recordo-me de uma jantarada em Salamanca, na altura da criação da Federação Internacional do Síndrome de Down, e do entusiasmo com que contou, a uma data de pessoas de vários países, o que Portugal faz nesta área".

Era um "entusiasmo esclarecido", diz João Dias, conhecedor da realidade e perseverante, em particular em questões éticas: a ética com que as pessoas com deficiência intelectual são tratadas pela sociedade e a ética das próprias organizações de apoio. E também da responsabilidade de Estado na defesa dos direitos destas pessoas.

Helena Albuquerque, presidente da Humanitas, recorda Rogério Cação como "um companheiro de luta pelos excluídos da sociedade."

Como dirigente associativo, a sua vida foi profícua: era vice-presidente da Fenacerci, a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, e dirigia a Cerci de Peniche. No novo órgão de cúpula do terceiro setor, ocupava a vice-presidência da Confederação Portuguesa de Economia Social e tinha assento no Conselho Económico e Social. Em Peniche, tinha cargos de liderança na associação de desenvolvimento local Adepe e na Acompanha, uma cooperativa de solidariedade social tal como as Cerci.

Foi o trabalho no apoio social que lhe valeu a Comenda da Ordem do Mérito, em 2010, mas a sua vida teve dois outros alicerces. Escreveu vários livros de crianças, acompanhou de perto a campanhas do Pirilampo Mágico e pertenceu ao Conselho Nacional de Educação.

PUB

O último alicerce foi político. Rogério Cação era vereador da CDU na Câmara de Peniche e candidato pelos comunistas às autárquicas de setembro deste ano. Foi o município quem comunicou a morte de um "homem íntegro, com uma vida pessoal, familiar e profissional intensa".

Esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à morte do Rogério Cação destacando o seu "percurso de solidariedade e cuidado do outro". António Costa assinalou o "papel notável" que teve no movimento cooperativo. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, também deixou uma homenagem pública a uma "grande referência do setor social e solidário", que "colocou sempre os valores da cooperação e da solidariedade em primeiro lugar"