Mortágua acusa Governo de "corroer" democracia e promete travar Direita

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A nova coordenadora do BE comprometeu-se, no discurso de vitória, a impedir que a Direita conquiste uma maioria que lhe permita pôr em prática a sua "ânsia de vingança". Mariana Mortágua deu conta do "orgulho" que sente no percurso do pai, o resistente antifascista Camilo Mortágua, e agradeceu à irmã, Joana, por a ter convencido a entrar no partido. Acusou ainda o "pântano" da maioria absoluta de levar à "corrosão" da democracia e prometeu lutar por uma "vida boa" para todos. Acabou a intervenção ovacionada de pé.

"Não aceitamos que viver pior seja o nosso destino", afirmou Mariana Mortágua, no encerramento da XIII Convenção do BE. "Temos o direito, e até o dever, de lutar por uma vida boa", frisou. A referência à "vida boa" ocorreu depois de a expressão ter sido várias vezes criticada pela moção E, que a considerou pouco clara quanto ao que propõe.

PUB

Por "vida boa", a nova líder bloquista entende "uma vida que não seja consumida num esforço inglório pelos mínimos dos mínimos: uma casa, salário decente, ter cuidados". Dito isto, questionou: "É exigir demais?".

Ao longo do discurso, Mortágua desferiu repetidos ataques ao Governo e à Direita. E se, no seu entender, PSD, IL e Chega crescem com a "política do ódio", é o Executivo o responsável pelo disseminar desse sentimento: "O desgaste da vida democrática não é só provocado pelos arruaceiros que gritam contra ela. É criado por quem descredibiliza a República, com embaraço atrás de embaraço", atirou.

A deputada acusou o Governo de "festejar triunfos que são um tormento" para os portugueses. "Os salários e as pensões ficam mais pequenos mas o Governo pede-vos que agradeçam o excedente orçamental", criticou, lembrando que há, no país, "milhões de pessoas presas na dívida da casa", nos baixos salários ou na precariedade. Essas, sim, são algumas das questões "essenciais" a que a Esquerda deve responder, considerou.

"Ser a terceira força" nas europeias

O atual cenário político é, no entender da nova coordenadora bloquista, propício a que a Direita e a extrema-direita floresçam. "As sementes do ódio estão aí. Há, na Direita, uma ânsia de vingança contra os trabalhadores, de desprezo pelos pobres, de regressão nos direitos conquistados", alertou Mariana Mortágua.

"A Direita, que bebe do ressentimento e da angústia de problemas reais, é a primeira a querer impor medidas contra o povo, a apoiar a especulação imobiliária, os interesses da banca e a venda ao desbarato dos recursos do nosso país", insistiu, deixando uma promessa: "Combateremos essa Direita, impediremos que tenha maioria para impor o seu programa".

Essa luta começará a ser travada já na preparação das eleições para o Parlamento Europeu, que terão lugar em junho de 2024. O primeiro grande objetivo enunciado por Mortágua - ou segundo, se se incluírem as eleições da Madeira, em setembro -, é fazer do BE "a terceira força" nas europeias, superiorizando-se a Chega e IL.

Mariana Mortágua deixou nova mensagem a esses partidos, bem como ao PSD: "Portugal não será o país onde espancam imigrantes nas fronteiras e em que se multiplicam Odemiras", garantiu.

A deputada assegurou ainda que o país não ficará sem serviços públicos de saúde e de educação, "como propôs o Chega", nem classificará como "empresário" um "imigrante explorado que pedala de mochila às costas". O BE continuará ainda a bater-se pelo fim da discriminação segundo a cor da pele, as crenças ou a orientação sexual.

Governo só quer saber do "dramalhão do ministério"

Mariana aludiu também aos tempos da geringonça, para dizer que o PS "sempre a quis dispensar". E, com o fim dessa solução governativa, instalou-se um "poder absoluto" gerador de "incertezas" e que "só parece preocupado em sobreviver ao dramalhão do 4º andar do ministério", ironizou, numa referência ao episódio a envolver o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

Neste quadro, a bloquista salientou a necessidade de a Esquerda não desistir de ser "exigente", sob pena de ficar reduzida à condição de "biombo de sala" ou de "cravo na lapela". E, para Mariana Mortágua, essa exigência passa por controlar os preços das rendas da habitação, reforçar serviços públicos e salários, combater a precariedade e dotar a transição energética dos "recursos necessários".

"Sabemos que a nossa força vem das escolhas que fazemos. Em tempos tóxicos, para impedir uma rampa deslizante para a Direita e para a extrema-direita, o BE escolhe levar o país a sério", resumiu a coordenadora, sustentando que essa estratégia só terá sucesso se a Esquerda se centrar no que é fundamental para as pessoas.

"Orgulho" no pai, agradecimentos à irmã Joana e abraços ao PS

Mortágua começou por agradecer a confiança dos delegados da convenção, que fizeram eleger a sua moção A com 439 votos, contra os 78 da moção E de Pedro Soares. "Se escolheram contar comigo, mesmo sabendo que teremos de lidar com as perseguições da extrema-direita e de um magnata da comunicação social, então vamos a isso. Que essa gente sem escrúpulos saiba que este partido não se cala perante o abuso e não se encolhe perante a intimidação", desafiou.

A líder do BE também disse ter aprendido o seu "compromisso militante" com a "garra alentejana" (nasceu no Alvito há quase 37 anos), agradecendo, depois, à sua irmã gémea Joana - também deputada - por a ter feito ingressar no partido. "Foi a Joana que me convenceu que no BE encontraria gente como eu, que acha que a vida vale a pena quando lutamos por aquilo em que acreditamos", revelou.

Mariana deu ainda conta do "orgulho" que sente no pai, Camilo Mortágua, e nas pessoas que, como ele, lutaram pela liberdade "quando tudo era treva". "Herdámos do nosso pai uma memória de resistência contra a ditadura. Bem sei que vemos hoje alguns vampiros que querem resgatar o ódio salazarento e que, para isso, tentam enxovalhar essa geração que os derrubou no passado", atirou.

Mariana reservou também algumas palavras de agradecimento para Catarina Martins: "Desde o primeiro dia, provou ser a melhor de todas nós", elogiou. Com Catarina, o BE fez "o que muitos achavam inviável", desde à reversão dos cortes da 'troika' até à luta pelo SNS.

Após o final do discurso, a nova coordenadora do BE falou com os convidados dos vários partidos que se fizeram representar na convenção - todos, à exceção de Chega e IL. Cumprimentou com beijos a delegação do PS, composta pelo secretário-geral adjunto, João Torres, pela deputada e ex-ministra Marta Temido e pelo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes.