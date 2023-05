Mortágua é vencedora antecipada mas críticos exigem reflexão

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 12:01 Facebook

Único adversário admite que só se candidata para forçar debate. Geringonça e Ucrânia serão temas quentes.

A um mês de completar 37 anos, Mariana Mortágua prepara-se para ser a coordenadora mais jovem da história do BE, sucedendo a Catarina Martins. O desfecho da XIII Convenção do partido, que decorre sábado e domingo, não oferece surpresas, até porque Pedro Soares - porta-voz da única lista adversária - admite que não se apresenta para ganhar e sim para forçar o debate: exige uma "autocrítica" pelas opções que levaram a derrotas nas urnas, quer discutir a relação com o PS e critica a posição do BE sobre a guerra da Ucrânia.

O conflito no Leste promete ser tema forte, já que, em declarações ao JN, Pedro Soares, da moção E, o considera um assunto "central". Já Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do partido e apoiante da moção A, acusa o adversário de ter posições "infelizes" sobre a guerra.