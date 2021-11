Mortalidade diminuiu em outubro face a 2020 e houve menos óbitos por covid-19

JN/Agências Hoje às 12:51 Facebook

A mortalidade aumentou ligeiramente em outubro face ao mês anterior, mas diminuiu em relação ao período homólogo de 2020, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que registou menos óbitos por covid-19.

Os dados preliminares são apresentados nas "Estatísticas Vitais" mensais do INE, que revelam que no passado mês de outubro registaram-se 9314 mortes, mais 749 comparativamente a setembro de 2021.

Apesar desse aumento, o número de óbitos registados no último mês ficou abaixo do registado no mesmo período de 2020, contabilizando-se agora menos 576 mortes, o equivalente a menos 5,8%.

Quanto a mortes atribuídas à covid-19, em outubro deste ano houve 183 casos, 2% do total de óbitos e menos 39 óbitos relativamente a setembro, quando comparado com o período homólogo.

O INE aponta ainda que o total de óbitos registados de janeiro a outubro de 2021 fixou-se nos 103.211, superando os valores de 2019 e 2020 em 10.318 e 4017 mortes, respetivamente.

"Apesar da redução da mortalidade observada a partir de março de 2021 comparativamente com os mesmos meses de 2020, esta não compensou o elevado número de óbitos registados em janeiro e fevereiro de 2021", sublinha o relatório.

Fazendo um balanço mensal do número de óbitos em 2021, o INE aponta janeiro como o mês em que se registou o maior número de mortes desde o início da pandemia: 19.671, mais 7809 ou 65,8% em relação ao mesmo mês de 2020, ainda antes de a pandemia da covid-19 atingir Portugal.

Do total de óbitos, 5785 foram por covid-19, representando 29,4% da mortalidade nesse mês e o máximo mensal de óbitos por covid-19.

Em fevereiro, a mortalidade começou a reduzir, mantendo essa tendência entre março e setembro, com exceção do mês de agosto, quando o número foi de 9196.

Quebra de 7,1% na natalidade

Quanto à natalidade, em setembro de 2021, registaram-se 7.117 nados-vivos, correspondendo a uma quebra de 7,1% relativamente ao mesmo mês de 2020. Desde janeiro, o número total de nados-vivos fixou-se nos 58.732, menos 6208 do que em 2019 e menos 5452 do que em 2020.

"Não obstante a recuperação nos nascimentos a partir de março de 2021, o número total de nados-vivos entre os meses de janeiro a setembro de 2021 (58.732) foi sempre inferior ao verificado nos mesmos meses de 2019 e de 2020, representando, respetivamente, um total de menos 6208 e menos 5452 nados-vivos", lê-se na publicação.

O saldo natural no passado mês de setembro foi de menos 1427, ligeiramente superior ao do mês homólogo de 2020, que registou o valor de menos 1331.

As "Estatísticas Vitais" divulgam também dados sobre os casamentos realizados que, sublinha o INE, devem ser lidos considerando o contexto pandémico e as restrições impostas nesse período.

Em setembro, celebraram-se 4430 casamentos, correspondendo a 1,5 vezes o número de casamentos realizados em setembro de 2020, ou seja, mais 1571.

De janeiro a setembro de 2021 foram celebrados mais 8293 casamentos do que no período homólogo de 2020 e menos 4353 do que no período homólogo de 2019.