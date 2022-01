Morte de operário por bactéria hospitalar foi acidente de trabalho

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:05 Facebook

Supremo Tribunal que conclui que seguradora de fábrica deve indemnizar viúva de homem que foi ao hospital por causa de uma dor nas costas e acabou por morrer de septicemia.

Um operador de máquinas de uma fábrica da Covilhã recebeu assistência hospitalar a uma lombalgia, na sequência de um acidente de trabalho. Mas viria a morrer, dez dias e quatro passagens pelo hospital depois, de uma septicemia causada por uma bactéria que apanhou num serviço de urgência. O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) considerou que houve, mesmo que indireto, um "nexo de causalidade" entre o acidente de trabalho e a "morte por falência orgânica" do homem, de 57 anos, e condenou a seguradora da fábrica a indemnizar a viúva da vítima.

O acidente ocorreu, faz este domingo precisamente cinco anos, quando o funcionário, na fábrica de tecelagem de fio e no cumprimento do horário de trabalho, bateu com as costas num rolo de fazenda. A lesão obrigou-o, nessa noite, a deslocar-se ao hospital - que o STJ não identifica no seu acórdão -, onde lhe foi diagnosticada uma "lombalgia aguda".