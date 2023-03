Rui Nabeiro. "Mesmo depois de rico, era uma pessoa que falava com todos"

Ana Luísa Delgado Hoje às 21:33 Facebook

A tristeza da partida de um filho na terra pesa em todas as conversas no Jardim Municipal de Campo Maior. Não há quem não conheça Rui Nabeiro e, no dia da sua morte, o repouso de domingo no banco de jardim é temperado pelas memórias do empresário.

Manuel Romão trabalhou, lado a lado, com Rui Nabeiro durante 30 anos. Aos 70 anos, recorda os dias como motorista da Delta e só tem elogios a fazer ao patrão, na certeza de que a sua morte não limitará o futuro da empresa de café e de Campo Maior. "A primeira coisa que aprendi com o senhor Rui foi que, quando os outros vão para lá, nós já temos de ter chegado. Os clientes são sempre a nossa prioridade", relembra. Dos dias passados na estrada, sublinha a diferença dos motoristas da Delta para o de outras empresas.

"Os funcionários da Delta não estavam autorizados a dormir nos camiões. Em viagem, dormíamos sempre em hotéis ou em instalações da empresa", explicou. Questionado sobre o futuro da Delta, foi dos poucos que não mostrou receio. "O Rui Miguel e o Ivan, os netos, estão preparados".