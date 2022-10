Morte medicamente assistida só vai poder ocorrer dois meses após início do processo

O texto de substituição dos projetos de lei para regulamentar a morte medicamente assistida foi debatido, esta quinta-feira, pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O documento, ao qual o JN teve acesso, define que a concretização da morte medicamente assistida só pode ocorrer dois meses após o início do processo e garante o acesso do doente a acompanhamento psicológico.

Em causa está um texto de substituição para dar resposta ao veto do Presidente da República, no final da última legislatura, ao decreto sobre a morte medicamente assistida. "O referido veto interpela-nos a clarificar o texto então aprovado por larguíssima maioria na Assembleia da República, na medida em que a não uniformização formal de um conceito operativo importante colocaria dúvidas acerca do alcance normativo do diploma", lê-se no documento, com o qual os deputados esperam que "os equívocos formais" fiquem "desfeitos".

O novo texto está agora em discussão na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. As principais alterações face aos diplomas já aprovados prendem-se com a obrigatoriedade do doente ser acompanhado por um psicólogo e a introdução de prazos para evitar demoras. Neste domínio, o projeto de lei define que "a concretização da morte medicamente assistida não pode ter lugar sem que decorra um período de dois meses a contar da data do pedido de abertura do procedimento".