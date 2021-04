Mortes e internamentos aumentam em dia com mais 602 casos

Rita Salcedas Hoje às 14:29, atualizado às 14:54 Facebook

Portugal soma, esta quinta-feira, mais 602 casos e nove mortes por covid-19. Internamentos sobem.

Foram detetados, até à meia-noite, mais 602 casos de covid-19, o que eleva para 825 633 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete uma ligeira diminuição do número de casos face a quarta-feira, quando houve 663 contágios. Por outro lado, face à quinta-feira da semana passada (1 de abril), dia em que foram contabilizados 592 infetados, o número aumentou.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje aponta ainda para mais 601 doentes recuperados, reduzindo apenas em oito o número de casos ativos para 25 839.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que soma mais casos de infeção (229), seguindo-se o Norte (189) e o Centro (64). No Algarve, há mais 55 casos e no Alentejo 16. Os Açores somam 31 infetados e a Madeira 18.

A grande maioria de casos acontece nas faixas etárias entre os 20 e os 49 anos (que somam, ao todo, 293 infetados). Em pessoas com mais de 70 anos, só se registaram 56 casos de infeção, tantos como em crianças até aos nove.

Mais mortes e hospitalizações

O número de vítimas mortais associadas à doença (9) triplicou em relação a ontem, dia em que morreram três pessoas, mas é ainda assim menor do que o registo da passada quinta-feira (11 óbitos). Seis mortes foram registadas na região Norte e três em Lisboa e Vale do Tejo.

Também a aumentar está o número de internados. Depois de ontem Portugal ter registado o valor mais baixo desde 19 de setembro, com 488 doentes nos hospitais, o relatório de hoje inverte o quadro: há mais sete internados, perfazendo um total de 495, 122 dos quais em unidades de cuidados intensivos (mais seis). Este é o terceiro dia consecutivo em que o número de doentes em UCI cresce.