Mortes na estrada caem para mínimos de há dez anos

Queda abrupta "inexplicável" no número de vítimas mortais nos acidentes fora das localidades em janeiro e fevereiro, destaca Prevenção Rodoviária.

O arranque de 2020 fica marcado pela menor mortalidade de que há memória nas estradas lusas. Os acidentes rodoviários mataram 53 pessoas e há dez anos que não se registam tão poucas vítimas mortais nos dois primeiros meses do ano. Em igual período de 2019, já se contabilizavam mais 30 mortos. Isto apesar de o número de acidentes com vítimas ter baixado pouco (menos 167 do que no ano transato). Os sinistros com motas estão a crescer.