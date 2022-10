Mortes na estrada continuam a subir na UE

JN Hoje às 19:39 Facebook

Os dados preliminares relativos a este ano apontam que nos primeiros sete meses do ano o número de mortos nas estradas da União Europeia aumentou 10% relativamente ao ano passado. Apesar da estimativa ainda ficar aquém dos registados em 2019, a tendência crescente ameaça a meta da UE de reduzir para metade o número de mortos nas estradas até 2030, alertou esta segunda-feira a Comissão Europeia.

No ano passado, registaram-se 19900 mortes nas estradas da UE - mais 6% do que em 2020. Entre 2019 e 2020 o número sofreu uma queda sem precedentes de 17% por causa da pandemia. O número de vítimas mortais continua a ser inferior ao dos registados antes dos confinamentos mas a subida que se tem verificado em alguns estados-membros é tão significativa que Bruxelas recomenda "uma reflexão e ação urgente".

A média em toda a UE, no ano passado, foi de 45 mortes por milhão de habitantes. A taxa de mortalidade variou desde as 20 mortes por milhão de habitante na Suécia ou 22 na Dinamarca até às 81 mortes na Bulgária ou 92 mortes na Roménia. Recorde-se que além da redução para metade até 2030, outra meta europeia é atingir-se "zero mortes" até 2050.