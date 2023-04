Mortes nas praias ditam reforço dos alertas para o mar de inverno

Fim de semana alargado fica marcado por três mortes, um desaparecido e dezenas de salvamentos. Nadadores-salvadores podem faltar este verão.

O bom tempo atraiu, no último fim de semana, milhares de pessoas às praias de norte a sul, mas o mar de inverno fez três mortes e obrigou a dezenas de resgates de banhistas em apuros. Em Sesimbra, pai e filha foram atraiçoados por uma onda forte enquanto apanhavam mexilhão junto à praia e, em Matosinhos, um jovem de 17 anos morreu no mar. A contagem pode aumentar, visto que há ainda um norte-americano que na segunda-feira à noite continuava desaparecido em Vila do Bispo, depois de ter mergulhado de uma falésia.

A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (Fepons) considera que existe um alto risco de afogamento em Portugal, em parte devido "à pouca consciência da população sobre os perigos no mar". Alexandre Tadeia, presidente da instituição, diz que, devido a essa lacuna, "a segurança aquática deveria ser incluída nos programas escolares".