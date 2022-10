Mortes nas praias quase duplicam face ao ano passado

Marinha alerta para cuidados redobrados nas praias que estão sem nadadores-salvadores.

Este ano já morreram 25 pessoas desde o início da época balnear, 14 em praias não vigiadas. De fora estão as mortes em praias fluviais. O número é quase o dobro do ano passado, quando morreram 14 pessoas.

O dispositivo de assistência a banhistas já terminou na maioria das praias do país. Apenas Almada, Cascais e Algarve ainda têm nadadores-salvadores até final do mês, mas o calor continua a convidar para idas à praia. Marinha alerta para cuidados redobrados no momento de ir ao banho.