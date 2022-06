Mota Pinto queria ficar, mas Montenegro forçou-o a sair

Paulo Mota Pinto demitiu-se esta quinta-feira da liderança da bancada do PSD, dizendo que foi forçado por Montenegro. O presidente do grupo parlamentar garantiu que estava disponível para continuar mas que o novo líder do partido lhe pediu, "mais do que uma vez", para convocar eleições. O sucessor será escolhido no dia 12, sendo Joaquim Miranda Sarmento a hipótese mais forte.

Entre os apoiantes de Luís Montenegro ainda havia quem considerasse que Mota Pinto tinha condições para continuar, desde que se comprometesse a cumprir a moção do novo líder do PSD. "A situação está mais dependente da liderança da bancada do que do líder", afirmou, ao JN, um dirigente próximo de Montenegro.

Mas não se tratava apenas dessa confiança política. É que o líder parlamentar também tem assento por inerência na Comissão Permanente. E isso era visto como preocupante, pelas posições de apoio a Rui Rio que Mota Pinto foi tendo ao longo do último ano.