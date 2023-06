Motivar e integrar são prioridades para melhorar resultados escolares

Agrupamentos com elevada percentagem de alunos abrangidos pela Ação Social Escolar apostam em projetos diversos que promovem o bem-estar.

Como se mede a resiliência? Diretores de escolas no topo da tabela da "Equidade", ouvidos pelo JN, sublinham que não há escolas perfeitas nem receitas milagrosas. Apostam na integração e motivação dos alunos e melhoram os seus resultados.

No único agrupamento público de Fafe, há um gabinete de apoio ao aluno e à família e uma loja social. Com cerca de 45% dos alunos com Ação Social Escolar (ASE), "motivar, ensiná-los a valorizar a escola, criar-lhes expetativas de futuro e fazer com que se sintam felizes" é prioritário, explica a diretora Natália Correia. É uma das escolas que surge no topo da tabela da "Equidade". Tem alunos de "excelência" e outros "menos bons". Há projetos de voluntariado, apoios individualizados, tutorias e mentorias. "Aqui ninguém fica de fora. Todos são importantes", frisa a diretora.