Motociclistas mais experientes "esticam a corda"

Escolas de condução reforçam que é preciso mais fiscalização e querem melhorias nos exames práticos.

As pessoas que conduzem ciclomotores há vários anos e que se habilitaram, anos mais tarde, a conduzir motas com maior potência, são os que mais excedem o limite de velocidade, diz o diretor do centro de exames da Associação Portuguesa de Escolas de Condução (APEC). Já o presidente da Associação Nacional de Escolas de Condução (ANIECA) contesta o regime de habilitação, que permite aos condutores, consoante a idade, ter acesso a categorias de condução de motociclos, sem que alguma vez tenham tido formação.

"Os novos [condutores] não arriscam e são aqueles que, na maior parte dos casos, não caíram da mota. No início andam com mais cuidado. Os que já andavam de ciclomotor e tiraram a carta de condução para circular com uma mota mais potente vão esticar a corda", diz Ricardo Vieira, responsável da APEC. António Reis, responsável pela ANIECA, lembra que os condutores de automóveis ligeiros podem, a partir dos 25 anos, conduzir motociclos de categoria A1. Depois de dois anos, candidatam-se por autopropositura a exame prático à categoria A2. Dois anos passados, têm acesso à categoria A, isto se realizarem outro exame prático. Ficam dispensados da componente teórica.