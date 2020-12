Motoristas acusam Autoridade Rodoviária de não cumprir lei do bónus na carta

Alexandra Figueira Hoje às 09:29 Facebook

Os motoristas profissionais não estão a receber o bónus de três pontos na carta ao fim de dois anos sem infrações graves, como manda o Código da Estrada. Profissionais do setor asseguram, ao JN, que a bonificação só lhes é dada após três anos - tal como aos restantes condutores. Mas a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) garante que cumpre a lei.

"Só tive os três pontos em 2019, não em 2018 como devia", garante Jorge Cordeiro, do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM). No Portal das Contraordenações do sindicalista, lê-se que, aos 12 pontos iniciais, foram somados três, com a justificação: "Pontos ganhos 3 anos sem infrações". E não dois anos, como prevê a lei para quem conduz por profissão. "Estamos mais sujeitos a perder pontos, porque passamos mais tempo na estrada, deveríamos também recuperá-los mais depressa", protesta.

Receber os três pontos ao final de três anos, e não de dois, pode ter consequências graves. Imagine que, em agosto de 2018, um motorista foi condenado por uma contraordenação grave e outra muito grave, perdendo sete pontos.