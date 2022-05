Motoristas de pesados querem estatuto de profissão de desgaste rápido

Enzo Santos Ontem às 22:36 Facebook

Os motoristas de veículos pesados têm uma petição aberta para que a profissão seja considerada uma atividade de desgaste rápido. Entre as reivindicações, o foco principal centra-se na antecipação da idade de reforma por cada cinco anos de descontos. A petição já conta com mais de 17 mil assinaturas online e já foi apresentada aos partidos pelos representantes da Cimeira de Motorista na Assembleia da República.

José Flores, porta-voz da Cimeira de Motoristas que opera no serviço nacional, considera que a antecipação da reforma se trata, fundamentalmente, de uma questão de "segurança", contou ao JN. José Flores tem 45 anos, é motorista há 22, e quer alertar os partidos para a perda de algumas faculdades com a idade, como a atenção e os reflexos, fatores determinantes no dia a dia de um motorista de pesados.

Ao JN, explica que os motoristas não são "turistas pagos", trabalham sobre grande pressão para cumprir os prazos que o mercado exige, disse. "Somos monitorizados constantemente (...), se eu parar para ir à casa de banho o meu telefone vai tocar". Cada minuto é precioso, garantiu.