Motos do INEM equipadas com monitores para fazer eletrocardiogramas na rua

As motos de emergência médica do INEM já estão equipadas com monitores que permitem aos técnicos de emergência pré-hospitalar a realização de eletrocardiogramas na rua a vítimas com suspeita de enfarte agudo do miocárdio. O equipamento está agora disponível em todos os meios INEM - ambulâncias, viaturas médicas e helicópteros - para ajudar a salvar vidas e a reduzir sequelas quando o coração entra em esforço.

Sedeadas em grandes cidades - Braga, Porto, Matosinhos, Coimbra, Lisboa, Cascais, Setúbal e Faro -, as oito motos do INEM são uma resposta importante especialmente em horas de ponta, quando é necessário chegar rapidamente à vítima. Têm um horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e são conduzidas por um técnico de emergência pré-hospitalar. As motos são frequentemente acionadas para dar apoio aos parceiros do INEM - bombeiros e cruz vermelha - e, nestes casos, o novo equipamento também pode fazer a diferença.

"Se a moto for o primeiro meio a chegar ao local, o técnico faz logo o ECG. Depois, se o apoio que aparecer for dos bombeiros, o transporte é feito pela ambulância e a moto acompanha o percurso até ao hospital", explica Ricardo Rocha, coordenador nacional dos técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) do INEM.