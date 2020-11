Mourato Nunes de saída da presidência da Proteção Civil

Hoje às 15:17 Facebook

O general Mourato Nunes, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), vai deixar o cargo, ao fim de três anos de mandato.

A decisão foi transmitida, na tarde desta quarta-feira, por Mourato Nunes aos vários diretores nacionais da ANEPC, apurou o JN. O responsável máximo da Proteção Civil ainda se encontra reunido com aqueles dirigentes no auditório da instituição, em Carnaxide.

O presidente da Proteção Civil adiantou aos diretores nacionais, numa reunião convocada de urgência, de que teria sido informado logo pela manhã pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tal como ​​​​​​avançou o "Diário de Notícias" ao início da tarde.

Fontes adiantaram ao JN que Mourato assegurou que ainda não sabe quem será o seu sucessor.

Contactados pelo JN, tanto o MInistério da Administração Interna (MAI), quer a própria ANEPC não forneceram qualquer informação sobre este processo.

A comissão de serviço de três anos do antigo comandante-geral da GNR, que já está reformado, tinha terminado a 8 de novembro.

Embora tenha sido constituído arguido no âmbito da investigação do chamado "caso das golas", em sequência de notícias avançadas pelo JN, Mourato Nunes, de 74 anos, continuou a liderar a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e deverá ainda manter-se no cargo em gestão corrente, pelo menos, até nova nomeação.