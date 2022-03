Muda 40% do Parlamento e juristas continuam a dominar

Alteração é, sobretudo, nos dois maiores partidos e nos círculos do Porto e de Lisboa. Mexidas resultantes do novo Governo têm peso no novo hemiciclo. BE, PCP e PAN sem novas entradas.

O Parlamento toma hoje posse, dois meses após as eleições antecipadas que deram a maioria absoluta ao PS. Se somarmos os novos deputados, que não estavam em funções quando o hemiciclo foi dissolvido, às mexidas devido às entradas e às saídas do novo Executivo, a mudança chega aos 40%. Há governantes de regresso à bancada socialista, faltando saber se alguns irão renunciar. Apesar da variedade de profissões, dominam os juristas, incluindo advogados. São, pelo menos, um quarto dos 230 deputados, seguindo-se os professores, os formados em engenharia, os economistas, os gestores e outros profissionais da área financeira.

Na véspera da tomada de posse do Governo do PS, é formado o novo Parlamento, após o mais longo impasse político deste século, que começou com o chumbo do Orçamento do Estado e se arrastou com a repetição das legislativas no círculo da Europa, que ainda reforçou a maioria absoluta de António Costa, com 120 eleitos, contra 77 do PSD.