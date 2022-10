Mudanças na lei das incompatibilidades só após o Orçamento

Apesar da polémica em torno dos sucessivos casos suspeitos no Governo, a lei que rege as incompatibilidades só vai ser discutida, no Parlamento, depois do debate do Orçamento do Estado para 2023. Mas os partidos querem rumos diferentes. O BE e o Chega, que esta segunda-feira apresentou um projeto de lei, querem uma lei mais restritiva. Já a Iniciativa Liberal (IL) pretende alargar a liberdade dos políticos e o PAN a transparência. O PS só admite "clarificações". E o PSD recusa mudanças.

Divulgação de contratos